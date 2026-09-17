به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: هم اکنون ۶۷ واحد دارای پروانه پرورش شترمرغ در استان فعالیت دارند که ظرفیت آنها بیش از هزار و ۷۰۰ قطعه مولد و بیش از ۲۸ هزار و ۲۰۰ قطعه شترمرغ پرواری است.

اسفندیاری افزود: خراسان جنوبی با توجه به ظرفیت‌های موجود، یکی از قطب‌های پرورش شترمرغ کشور به شمار می‌رود و اقلیم گرم و خشک استان، مزیت مهمی برای توسعه این صنعت محسوب می‌شود.

وی گفت: شترمرغ پرنده‌ای بومی مناطق گرم و خشک است و شرایط آب‌وهوایی خراسان جنوبی برای پرورش این پرنده مناسب بوده و این موضوع می‌تواند یک مزیت رقابتی برای توسعه صنعت شترمرغ در استان باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: بخش عمده شترمرغ‌های پرواری تولیدشده در استان برای کشتار به استان‌های تهران، یزد و اصفهان منتقل می‌شود، در حالی که تخم و جوجه تولیدی نیز عمدتاً در مزارع داخل استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اسفندیاری، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع فرآوری و ایجاد بازار‌های جدید را از مهم‌ترین نیاز‌های صنعت شترمرغ در استان عنوان کرد و گفت: توسعه این بخش‌ها می‌تواند موجب افزایش ارزش افزوده محصولات، جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال و سرمایه‌گذاری شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت قابل توجه واحد‌های پرورش شترمرغ و شرایط اقلیمی مناسب خراسان جنوبی، سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید و فرآوری محصولات این صنعت می‌تواند زمینه رونق بیشتر این بخش و افزایش سهم استان از بازار شترمرغ کشور را فراهم کند.