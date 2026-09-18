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فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از کشف انواع لوازم جانبی موبایل قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک واحد صنفی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ اسماعیل پریشانی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری کالای قاچاق در یک واحد صنفی، مأموران پلیس آگاهی شهرستان لنجان موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این واحد صنفی، انواع لوازم جانبی موبایل قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان لنجان ادامه داد: در این رابطه متصدی واحد صنفی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ پریشانی با تأکید بر مقابله پلیس با قاچاقچیان و مخلان امنیت اقتصادی گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک و فعالیتهای مرتبط با قاچاق کالا، میتوانند مراتب را از طریق سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.