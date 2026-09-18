به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ اسماعیل پریشانی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری کالای قاچاق در یک واحد صنفی، مأموران پلیس آگاهی شهرستان لنجان موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این واحد صنفی، انواع لوازم جانبی موبایل قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان ادامه داد: در این رابطه متصدی واحد صنفی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ پریشانی با تأکید بر مقابله پلیس با قاچاقچیان و مخلان امنیت اقتصادی گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک و فعالیت‌های مرتبط با قاچاق کالا، می‌توانند مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.