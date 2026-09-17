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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به اهمیت راهبردی موضوع جمعیت، تمامی دستگاههای اجرایی استان را به اجرای دقیق تکالیف قانونی خود در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فراخواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ارژنگ در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان، بر این نکته تاکید کرد که موضوع جمعیت نباید تنها از منظر اجتماعی بررسی شود.
وی افزود: جمعیت یکی از ارکان اصلی تأثیرگذار بر اقتصاد، تولید، اشتغال، آموزش، مسائل دفاعی و پویایی فرهنگی کشور است و باید با نگاهی جامع به آن نگریست.
وی با انتقاد از فاصله میان قانون جوانی جمعیت و سطح اجرای آن، خواستار رصد مستمر عملکرد دستگاهها شد و گفت: همه نهادها موظفند تکالیف قانونی خود را بهطور کامل اجرا کنند و هیچ دستگاهی نباید از اجرای مصوبات این حوزه شانه خالی کند.
وی همچنین بر ضرورت تدوین سریع «طرح جامع آمایش جمعیت و نقشه راه جمعیتی استان» با تعیین بازه زمانی مشخص تأکید کرد.
معاون استاندار در بخش حوزه سلامت، بر رفع موانع فرزندآوری و تسهیل درمان ناباروری تأکید و خواستار ارتقای مرکز درمان ناباروری لردگان به سطح سه شد تا دسترسی ساکنان مناطق جنوبی استان به خدمات تخصصی افزایش یابد.
وی همچنین از شورای هماهنگی بانکهای استان خواست تا تسهیلات درمانی زوجها را پیگیری کرده و از دستگاههای متولی خواست با رویکردی تسهیلگرانه، فرآیند صدور مجوزهای مرتبط با مراکز درمان ناباروری (از جمله مرکز جهاد دانشگاهی) را تسریع کنند.
ارژنگ با تأکید بر اهمیت نظارت، خواستار حضور مستقیم فرمانداران در جلسات مربوطه و پیگیری جدی مصوبات کارگروه جوانی جمعیت در شهرستانها شد.