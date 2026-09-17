مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم از آغاز فرآیند تخصصی بوجاری، ضدعفونی و بذرمالی بذور گندم و جو در تنها ایستگاه فعال فرآوری بذر استان یزد خبر داد و گفت: ارتقای کیفیت بذور گواهی‌شده و تقویت بنیه گیاه، از محور‌های مهم برنامه تأمین بذر برای کشت پیش‌رو است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، ناصر محمودی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان خاتم در تأمین بذر مورد نیاز بخش کشاورزی استان یزد اظهار کرد: ایستگاه بوجاری بذر خاتم از نیمه شهریورماه فعالیت خود را آغاز کرده و تا پایان شهریورماه، فرآیند بوجاری، ضدعفونی و کیسه‌گیری بذور گواهی‌شده، مادری و پرورشی گندم و جو را انجام می‌دهد.

وی افزود: این واحد به عنوان تنها ایستگاه فعال فرآوری بذر در استان یزد، نقش مهمی در آماده‌سازی بذور استاندارد و باکیفیت برای توزیع میان کشاورزان و تأمین نیاز بذری استان یزد ایفا می‌کند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم ادامه داد: در روند فرآوری بذور، مراحل مختلف از جمله پاک‌سازی، جداسازی ناخالصی‌ها، ضدعفونی و آماده‌سازی نهایی تحت نظارت کارشناسان بخش کشاورزی انجام می‌شود تا بذر مناسب و سالم در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.

محمودی با اشاره به اجرای فرآیند بذرمالی در سال جاری گفت: در راستای افزایش کیفیت بذر، بهبود استقرار اولیه گیاه و تقویت بنیه بوته‌ها، بذور رقم «سیستان» با عناصر ضروری از جمله روی و فولیک‌اسید ترکیب شده‌اند که می‌تواند در بهبود شرایط رشد و افزایش توانمندی گیاه در مراحل ابتدایی کشت مؤثر باشد. وی خاطرنشان کرد: تأمین بذر سالم و استاندارد، یکی از مؤلفه‌های اساسی در دستیابی به تولید پایدار و افزایش عملکرد محصولات زراعی است و مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان خاتم با همکاری مدیریت زراعت استان و اتحادیه تعاونی‌های تولید، فرآیند آماده‌سازی و تأمین بذور مورد نیاز کشاورزان را با جدیت دنبال می‌کند.

محمودی تأکید کرد: استفاده کشاورزان از بذور گواهی‌شده و باکیفیت، علاوه بر کاهش ریسک تولید، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری نهاده‌ها و دستیابی به عملکرد مطلوب‌تر در مزارع گندم و جو خواهد بود.