به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید احمد علوی تصریح کرد: بازسازی‌های جزئی واحد‌های مسکونی آسیب دیده در جنگ از جمله تعویض شیشه‌ها، در‌ها و پنجره‌ها به پایان رسیده و بیش از ۹۰ درصد موارد نیازمند مقاوم‌سازی نیز انجام شده است.

وی افزود: موارد جزئی که هنوز برای مقاوم‌سازی باقی مانده، عمدتاً به دلیل اختلاف نظر میان ساکنان است؛ برخی معتقدند به جای مقاوم‌سازی، ساختمان به طور کامل تخریب و نوسازی شود و برخی دیگر با ادامه وضعیت موجود موافق هستند.

علوی ادامه داد: در همین هفته گذشته دست‌کم سه مورد در مناطق مختلف داشتیم که ساکنان باید درباره نحوه ادامه کار با یکدیگر به توافق برسند. در این موارد، موضوع دیگر صرفاً در اختیار شهرداری نیست و تصمیم‌گیری به توافق میان ساکنان بستگی دارد.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران درباره واحد‌هایی که نیازمند تخریب و نوسازی کامل هستند، گفت: فرایند این واحد‌ها طبیعتاً طولانی‌تر است. شهرداری برای این خانواده‌ها مسکن موقت تأمین کرده و در اختیار آنها قرار داده است.