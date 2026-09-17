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هادی حیدری شطرنج باز استان آذربایجان شرقی با کسب جواز حضور در رقابتهای پاراشطرنج آسیایی پاکستان ۲۰۲۶ به عنوان یکی از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات حضور خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در پایان رقابتهای انتخابی شطرنج نابینایان و کمبینایان کشور هفت شطرنجباز منتخب در کلاسهای B۱ و B۲ موفق به کسب سهمیه حضور در مسابقات پاراشطرنج آسیایی پاکستان ۲۰۲۶ شدند که نام هادی حیدری از استان آذربایجان شرقی نیز در جمع نفرات منتخب و در کلاس B۱ قرار گرفت.
بر اساس اعلام فدراسیون ورزشهای نابینایان و کمبینایان در کلاس B۱ علیرضا قورچیبیگی از استان قزوین، هادی حیدری از استان آذربایجان شرقی و ملیحه صفایی از استان خراسان رضوی به عنوان نمایندگان ایران در رقابتهای پیشرو معرفی شدهاند.
حضور هادی حیدری در ترکیب نمایندگان ایران بار دیگر ظرفیت و توانمندی ورزشکاران استان آذربایجان شرقی در رشته شطرنج نابینایان و کمبینایان را نشان میدهد و میتواند زمینهای برای حضور پررنگتر ورزشکاران استان در رویدادهای ملی و بینالمللی باشد.
مسابقات پاراشطرنج آسیایی پاکستان ۲۰۲۶ یکی از رویدادهای مهم پیشروی شطرنجبازان نابینا و کمبینا در سطح قاره آسیاست و نمایندگان کشورمان در کلاسهای مختلف برای کسب موفقیت و افتخارآفرینی به میدان خواهند رفت.