به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در پایان رقابت‌های انتخابی شطرنج نابینایان و کم‌بینایان کشور هفت شطرنج‌باز منتخب در کلاس‌های B۱ و B۲ موفق به کسب سهمیه حضور در مسابقات پاراشطرنج آسیایی پاکستان ۲۰۲۶ شدند که نام هادی حیدری از استان آذربایجان شرقی نیز در جمع نفرات منتخب و در کلاس B۱ قرار گرفت.

بر اساس اعلام فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان در کلاس B۱ علیرضا قورچی‌بیگی از استان قزوین، هادی حیدری از استان آذربایجان شرقی و ملیحه صفایی از استان خراسان رضوی به عنوان نمایندگان ایران در رقابت‌های پیش‌رو معرفی شده‌اند.

حضور هادی حیدری در ترکیب نمایندگان ایران بار دیگر ظرفیت و توانمندی ورزشکاران استان آذربایجان شرقی در رشته شطرنج نابینایان و کم‌بینایان را نشان می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ای برای حضور پررنگتر ورزشکاران استان در رویداد‌های ملی و بین‌المللی باشد.

مسابقات پاراشطرنج آسیایی پاکستان ۲۰۲۶ یکی از رویداد‌های مهم پیشروی شطرنج‌بازان نابینا و کم‌بینا در سطح قاره آسیاست و نمایندگان کشورمان در کلاس‌های مختلف برای کسب موفقیت و افتخارآفرینی به میدان خواهند رفت.