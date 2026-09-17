رئیس دانشگاه تهران با اشاره به چالش‌های اسکان دانشجویان غیربومی در دو سال اخیر، از تغییر رویکرد دانشگاه در پذیرش دانشجو خبر داد و گفت: از این پس ظرفیت‌های پذیرش مستقیماً بر اساس امکانات رفاهی و زیرساخت‌های خوابگاهی دانشگاه تنظیم و تعدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران درباره نحوه و زمان شروع سال تحصیلی جدید گفت: آموزش در سال تحصیلی پیش‌رو کاملاً حضوری خواهد بود و ان‌شاءالله از روز شنبه ۴ مهر تمام کلاس‌های درس در مقاطع مختلف کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به‌صورت حضوری آغاز می‌شود.

وی با اشاره به چالش‌ها و اقدامات حوزه خوابگاهی افزود: در حوزه خوابگاه‌های دانشجویی، یک خوابگاه بسیار مدرن احداث شده که برای دانشجویان نخبه اختصاص یافته است. برای متأهلین نیز طرح‌هایی در دست بررسی است؛ هرچند یک پروژه نیمه‌کاره به دلیل مشکلاتی متوقف شد، اما احداث یک مجموعه بزرگ و شهر خوابگاهی در دستور کار است که جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

رئیس دانشگاه تهران تأکید کرد: ظرفیت‌ها برای سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند و کاهش خواهد یافت. با توجه به افزایش دانشجویان غیربومی در دو سال اخیر و برهم‌خوردن نسبت‌های جمعیتی پذیرفته‌شدگان در برخی رشته‌ها که سال گذشته چالش‌هایی در اسکان ایجاد کرد، از این پس ظرفیت‌های پذیرش دانشجو متناسب با امکانات خوابگاهی و زیرساختی دانشگاه تنظیم و تعدیل خواهد شد تا خدمات رفاهی در شأن دانشجویان ارائه شود.