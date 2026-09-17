به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۳۶ تیم حضور دارند و در پایان این دور ۸ تیم به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف می‌روند. هر تیم در دور گروهی با قرعه صورت گرفته ۴ بازی در خانه و ۴ بازی در خارج از خانه برگزار می‌کند.



نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

اومونیا قبرس ۱ - ۰ سلتاویگو اسپانیا

آرارات ارمنستان ۱ - ۴ اسپارتاپراگ چک

المپیاکوس یونان ۲ - ۱ یاگیلونیا لهستان

اندرلخت بلژیک ۱ - ۲ المپیک لیون فرانسه

اشتروم گراتس اتریش ۰ - ۰ رن فرانسه

میلان ایتالیا ۰ - ۲ بنفیکا پرتغال (گل‌ها: دودی لوکباکیو در دقیقه ۱۶ و یاکوب کامینسکی ۵۳)

بایرلورکوزن آلمان ۲ - ۰ سلیه اسلوونی

ساندرلند انگلیس ۱ - ۰ آلکمار هلند

* برنامه - پنج شنبه ۲۶ شهریور:

اوفی یونان - هوفنهایم آلمان

لفسکی صوفیه بلغارستان - سالزبورگ اتریش

بشیکتاش ترکیه - المپیک مارسی فرانسه

سلتیک اسکاتلند - فرانس واروش مجارستان

کریستال پالاس انگلیس - لخ پوزنان لهستان

- در تیم لخ پوزنان اللهیار صیادمنش مهاجم و علی قلی زاده هافبک ایرانی عضویت دارند.

ویکتوریا پلزن چک - اونیون سن ژیلوآز بلژیک

یوونتوس ایتالیا - نایمخن هلند

لیلستروم نروژ - تورینسی پرتغال

رئال سوسیداد اسپانیا - بورنموث انگلیس