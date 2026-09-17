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هفته نخست دور گروهی فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگ اروپا با برتری لورکوزن و شکست میلان آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۳۶ تیم حضور دارند و در پایان این دور ۸ تیم به دور یک هشتم نهایی صعود میکنند و تیمهای نهم تا بیست و چهارم به دور پلی آف میروند. هر تیم در دور گروهی با قرعه صورت گرفته ۴ بازی در خانه و ۴ بازی در خارج از خانه برگزار میکند.
نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
اومونیا قبرس ۱ - ۰ سلتاویگو اسپانیا
آرارات ارمنستان ۱ - ۴ اسپارتاپراگ چک
المپیاکوس یونان ۲ - ۱ یاگیلونیا لهستان
اندرلخت بلژیک ۱ - ۲ المپیک لیون فرانسه
اشتروم گراتس اتریش ۰ - ۰ رن فرانسه
میلان ایتالیا ۰ - ۲ بنفیکا پرتغال (گلها: دودی لوکباکیو در دقیقه ۱۶ و یاکوب کامینسکی ۵۳)
بایرلورکوزن آلمان ۲ - ۰ سلیه اسلوونی
ساندرلند انگلیس ۱ - ۰ آلکمار هلند
* برنامه - پنج شنبه ۲۶ شهریور:
اوفی یونان - هوفنهایم آلمان
لفسکی صوفیه بلغارستان - سالزبورگ اتریش
بشیکتاش ترکیه - المپیک مارسی فرانسه
سلتیک اسکاتلند - فرانس واروش مجارستان
کریستال پالاس انگلیس - لخ پوزنان لهستان
- در تیم لخ پوزنان اللهیار صیادمنش مهاجم و علی قلی زاده هافبک ایرانی عضویت دارند.
ویکتوریا پلزن چک - اونیون سن ژیلوآز بلژیک
یوونتوس ایتالیا - نایمخن هلند
لیلستروم نروژ - تورینسی پرتغال
رئال سوسیداد اسپانیا - بورنموث انگلیس