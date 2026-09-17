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آزادراه تبریز بازرگان، آزادراهی در مسیر جاده ابریشم

قطعه اول آزادراه تبریز بازرگان به طول ۲۴ کیلومتر به بهره برداری رسیده و قطعه دوم آن در حال احداث است، این آزادراه تکمیل کننده مسیر جاده ابریشم است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۱۰:۳۰
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برچسب ها: آزادراه ، جاده ابریشم
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