به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: طرح همیار ترافیک با رویکردی جذاب‌تر و تعاملی‌تر در سال تحصیلی جدید با هدف انتقال فرهنگ ایمنی از مدرسه به خانواده و جامعه اجرا می‌شود.

علی رحمانی با اشاره به موفقیت دو دوره گذشته این طرح، افزود: در این دوره، کارشناسان سازمان با استفاده از ابزار‌هایی نظیر انیمیشن، فیلم‌های آموزشی، بازی و برنامه‌های تعاملی، مفاهیم ترافیکی را در فضایی شاد به دانش‌آموزان آموزش می‌دهند.

وی همچنین از حضور فعال پلیس راهور در کنار کارشناسان شهرداری برای ارائه آموزش‌های تخصصی و آشنایی دانش‌آموزان با علائم راهنمایی و رانندگی خبر داد.

سرپرست سازمان حمل‌ونقل شهرداری قم افزود: هدف ما تنها آموزش قوانین نیست، بلکه تلاش می‌کنیم دانش‌آموزان را با مسئولیت‌های خود در قبال نظم ترافیکی آشنا کنیم تا این فرهنگ را به محیط خانواده و جامعه نیز منتقل کنند.