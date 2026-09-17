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کارشناس هواشناسی ایلام گفت: دمای هوا برای روزهای شنبه و یکشنبه حدود ۲ تا ۴ درجه کاهش مییابد و هوا نسبت به روزهای اخیر خنکتر میشود، اما از اواسط هفته آینده، مجدداً افزایش ۲ تا ۳ درجهای دما پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: با توجه به بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، جو استان طی هفته آینده پایدار است.
وی افزود: دمای هوا برای روزهای شنبه و یکشنبه حدود ۲ تا ۴ درجه کاهش پیدا میکند و هوا مقداری نسبت به روزهای اخیر خنکتر میشود.
احمدینژاد گفت:، اما مجدداً از اواسط هفته آینده به بعد تا پایان هفته، حدود ۲ تا ۳ درجه افزایش دما داریم و وضعیت دمایی استان حدود ۲ تا ۳ درجه بالاتر از حد معمول خود خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: طی روزهای آینده، افزایش سرعت باد موقتی را نیز در برخی نواحی خواهیم داشت.