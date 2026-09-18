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پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ از روز شنبه ۲۸ شهریور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ راهآهن شمالغرب در اطلاعیهای اعلام کرد : پیشفروش بلیت قطارهای مسافری در تمامی محورها برای مسیرهای رفت تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ و مسیرهای برگشت تا یکم آبانماه، از روز شنبه (۲۸ شهریور) آغاز میشود.
بر اساس این اطلاعیه، پیشفروش بلیت قطارهای مسافری در تمامی محورها برای مسیرهای رفت تا ۳۰ مهرماه و مسیرهای برگشت تا یکم آبانماه، از روز شنبه (۲۸ شهریور) آغاز میشود.
پیشفروش اینترنتی بلیت قطار از ساعت ۰۸:۳۰صبح
پیشفروش بلیت در تمامی محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه ۲۸ شهریورماه، از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام خواهد شد.
پیشفروش حضوری از ساعت ۱۱
همچنین پیشفروش حضوری بلیت قطارهای این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
راهآهن شمالغرب اعلام کرد پس از ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه، پیشفروش بلیت بهصورت همزمان از طریق سکوهای مجاز اینترنتی و مراکز مجاز فروش حضوری ادامه خواهد داشت.