



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل آموزش و پرورش فارس از مشارکت بیش از ۴۰ هزار دانش‌آموز این استان در پویشی با محوریت شهدای دانش‌آموز میناب خبر داد و گفت: نامه‌های دانش‌آموزان فارس خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد در اعتراض به جنایات رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی علیه دانش‌آموزان میناب، در قالب کتاب «دنیا باید بشنود» منتشر شده است.

محسن کلاری، در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس که همزمان با ایام بازگشایی مدارس در اداره‌کل آموزش و پرورش استان برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های آموزش و پرورش برای گرامیداشت شهدای دانش‌آموز اظهار کرد: در جریان حملات اخیر و آنچه از سوی وی «سومین جنگ تحمیلی» عنوان شد، جمعی از دانش‌آموزان به شهادت رسیدند و آموزش و پرورش فارس برای تبیین مظلومیت این شهدا، برنامه‌هایی را اجرا کرده است.

وی افزود: یکی از این برنامه‌ها، پویش نگارش نامه دانش‌آموزان به دبیرکل سازمان ملل متحد در اعتراض به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و شهادت دانش‌آموزان میناب بود که بیش از ۴۰ هزار دانش‌آموز در آن مشارکت کردند و تعدادی از نامه‌های منتخب در قالب کتاب «دنیا باید بشنود» به چاپ رسید.

کلاری همچنین به حمله به ورزشگاه شهرستان لامرد و شهادت یک معلم تربیت‌بدنی و تعدادی از دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: در پی این حادثه، معلمان تربیت‌بدنی فارس نیز پویشی را برگزار کردند و نامه‌هایی در اعتراض به این اقدام خطاب به مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک ارسال شد که نامه‌های منتخب این پویش در قالب کتاب «اسفند لامرد» منتشر شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: سومین برنامه نیز اجرای «سمفونی پرواز» با حضور ۷۰ دانش‌آموز بود که با هدف گرامیداشت شهدای دانش‌آموز اجرا شد.

کلاری افزود: تلاش شده است سال تحصیلی جدید که با هفته دفاع مقدس همزمان است، با حضور پررنگ دانش‌آموزان آغاز شود و برنامه‌های مرتبط با این مناسبت نیز در مدارس مورد توجه قرار گیرد.