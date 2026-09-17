بیست‌وششمین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده‌های کارکنان ارتش و خواهران شاغل آجا در حالی روز گذشتهدر مشهد مقدس به کار خود پایان داد که این رویداد قرآنی، پس از طی چند مرحله از اردیبهشت‌ماه امسال، با حضور صدها نفر از خانواده‌های کارکنان نیروهای مختلف ارتش برگزار شد و در نهایت برگزیدگان خود را شناخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره قرآن و عترت ارتش گفت:مرحله نهایی بیست‌وششمین دوره مسابقات قرآن کریم خانواده‌های کارکنان ارتش از 22 شهریورماه به مدت سه روز برگزار شد و پنج گروه داوری مسئولیت ارزیابی شرکت‌کنندگان را بر عهده داشتند.

سرهنگ مهدی میدانی، اظهارکرد: از مجموع پنج گروه داوری، سه گروه متشکل از داوران خواهر و دو گروه متشکل از داوران برادر بودند و تمامی داوران این دوره از میان افراد واجد شرایط در مشهد مقدس انتخاب شدند.