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برای بیش از ۲۰ هزار دانشآموز مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بستههای کامل نوشت افزار با هزینهای حدود ۲۰ میلیارد تومان تهیه و توزیع شد که بیش از ۹۰ درصد اقلام آن از داخل استان تأمین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در آئین توزیع ۲۰ هزار نوشت افزار کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان به یاد شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، کمیته امداد امام خمینی(ره) استان برای بیش از ۲۰ هزار دانشآموز زیر پوشش، بستههای کامل نوشت افزار شامل نیازمندیهای آغاز سال تحصیلی تهیه کرده که برای آن حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
هاشمی با اشاره به تأمین بیش از ۹۰ درصد این اقلام از داخل استان گفت: این اقدام علاوه بر حمایت از دانشآموزان، به رونق تولید و کسبوکارهای داخل استان نیز کمک میکند.
وی افزود: حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) از دانشآموزان به تهیه نوشت افزار محدود نمیشود و در طول سال تحصیلی، در حوزههای درمان، امور فرهنگی و حمایت از تحصیل نیز ادامه خواهد داشت.
استاندار خراسان جنوبی همچنین از راهاندازی و پیشبینی ۶ مجتمع شبانهروزی کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان خبر داد و افزود: در برخی روستاها به دلیل پایین بودن تعداد دانشآموزان، امکان ایجاد مدرسه وجود ندارد؛ بنابراین این مجتمعها زمینه ادامه تحصیل دانشآموزان زیر پوشش را فراهم میکنند.
هاشمی گفت: در این مجتمعها علاوه بر اسکان، برنامههای فرهنگی و تغذیه دانشآموزان نیز مورد توجه قرار گرفته است.