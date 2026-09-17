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معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان با استفاده از ابزارهای متعدد و یادگیری به دانشآموزان کمک میکنند نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ارزشیابی کیفی توصیفی در هر دو دوره اول و دوم ابتدایی اجرا میشود، گفت: معلمان با استفاده از ابزارهای متعدد و ارائه بازخورد در فرایند یاددهی و یادگیری، به دانشآموزان کمک میکنند نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند.
رضوان حکیمزاده درباره ارزشیابی دانشآموزان در دوره ابتدایی افزود: در دوره اول و دوم ابتدایی، ارزشیابی کیفی توصیفی را داریم که با استفاده از ابزارهای متعدد و با هدف «ارزشیابی برای یادگیری» انجام میشود. در این راستا معلم در طول سال تحصیلی این فرصت را دارد که با ارائه بازخوردهایی که در فرایند یاددهی و یادگیری اتفاق میافتد، به دانشآموز کمک کند تا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه مدل جداگانهای از ارزشیابی در دوره دوم ابتدایی وجود ندارد، تصریح کرد: در دوره اول و دوم ابتدایی، ارزشیابی کیفی توصیفی اجرا میشود. هر پایه تحصیلی با توجه به اقتضائات و ارتباطات خود میتواند با تشخیص و هدایت معلم، تلفیقی از ابزارهای متعدد را برای ارزیابی یادگیری مورد استفاده قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است میزان استفاده از این ابزارها در طول دوره اول و دوم ابتدایی متفاوت باشد، اما اصل اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی در هر دو دوره برقرار است.