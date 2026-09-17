رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با بیان اینکه ایمن سازی گلوگاه‌های آبگرفتگی پایتخت در دستور کار است، گفت: در همین دوره مدیریت شهری، بیش از ۱۰ گلوگاه سیلابی شهر تهران که احتمال داده می‌شد در زمان بارش‌های بسیار شدید گلوگاه باشند، رفع خطر شده و بقیه موارد نیز در حال پیگیری است .

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی بابایی با اشاره به برگزاری سومین رزمایش مهارت‌افزایی حوزه سیل و بقا در شرایط سخت با همکاری مشترک ۳۳ دستگاه خدمات‌رسان شهر تهران تصریح کرد: سیل و آبگرفتگی از موضوعاتی است که مدیریت شهری همیشه با آن درگیر است و همیشه باید این آمادگی در حوزه مدیریت شهری وجود داشته باشد. بابایی گفت: در حال حاضر تهران ۵۵۰ کیلومتر کانال آب زیرزمینی برای مهار سیلاب‌ها دارد که این خودش نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری است تا در زمان بارندگی‌های شدید، آب‌ها مدیریت شود و دچار سیلاب نشویم. همچنین حمید نجاری اصل ، مدیرعامل شرکت خاکریز آب گفت: توسعه شبکه کانال‌های پایتخت به بیش از ۵۵۰ کیلومتر رسیده و بیش از ۱۰ کیلومتر کانال نیز عملیات مرمت داشتیم و طرح‌های بهسازی و ایمن‌سازی در کانال سرخه‌حصار و رودخانه کن نیز با هدف کاهش مخاطرات و مدیریت روان‌آب‌های پایتخت در حال اجراست.

وی ادامه داد: بخشی از کانال‌ها قدیمی هستند و نیاز به مرمت دارند؛ به همین دلیل نیز بخشی از اعتبارات شرکت خاکریزآب به کانال‌های اصلی و فاز مرمت اختصاص پیدا کرد و در قالب تفاهم‌نامه‌هایی که با مناطق بسته شد، این اقدامات انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت خاکریز آب با اشاره به چشم انداز مرمت کانال سرخه حصار گفت: این کانال از منطقه ۱۳ شروع می‌شود و مناطق ۱۵ و ۲۰ را نیز شامل می‌شود. چشم‌انداز مرمت سه‌ساله است و طی سه سال، کل کانال سرخه‌حصار به صورت کامل ترمیم خواهد شد.

وی با اشاره به کانال سازی در رودخانه کن هم گفت: رودخانه کن که در مجاورت شن‌چاله‌ها قرار دارد، سال‌ها به همین شکل بوده و خطر و بحرانی در سطح شهر ایجاد می‌کند. شرکت خاکریزآب موفق شد در این دوره مدیریت شهری و امسال یک قرارداد منعقد کند و فعالیت خود را در خود رودخانه کن، حدفاصل اتوبان بروجردی تا خیابان فتح، آغاز کند.

حمید نجاری اصل تصریح کرد: قرارداد این پروژه بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد است که با پیمانکار خصوصی منعقد شده و اکنون در آن بخش در حال فعالیت هستیم. یکی از وظایف اصلی که ما داریم، این است که بتوانیم در آن ناحیه رفع خطر کنیم.

مدیرعامل شرکت خاکریز آب اظهار داشت: کل این طرح دو کیلومتر و ۷۰۰ متر است و ۵۰۰ متر آن تکمیل شده و دو کیلومتر و ۲۰۰ متر آن نیز امسال انجام می‌شود. قرارداد ما چهار ساله است و برنامه‌ریزی‌مان این است که تا سال ۱۴۰۸ این پروژه به اتمام برسد.