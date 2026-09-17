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فصل برداشت پسته در استان سمنان به نیمه رسیده و پیش بینی می شود امسال ۲۷ هزار تن پسته خشک در این استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی قراییان معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار هکتار از باغهای استان به کشت پسته اختصاص دارد، گفت: پسته محصولی کمآببر و سازگار با شرایط اقلیمی استان است که در شهرستانهای دامغان، شاهرود، گرمسار، آرادان و سرخه کشت میشود.
وی افزود: پیشبینی میشود امسال حدود ۲۷ هزار تن پسته خشک، معادل ۸۰ هزار تن پستهتر در استان تولید شود و برداشت این محصول تا اواسط مهر ادامه داشته باشد.
معاون باغبانی جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به فعالیت ۱۱ هزار بهرهبردار در بخش تولید پسته گفت: ارقام عمده پسته استان شامل اکبری، احمدآقایی، شاهپسند و خنجری است.
قراییان افزود: بیش از ۱۴۰ واحد فرآوری پسته به صورت مکانیزه و سنتی در استان فعال است که ۵۲ واحد آن کاملاً مکانیزه هستند.
وی از پیشبینی صادرات ۴ هزار تن پسته استان سمنان خبر داد و گفت: این محصول به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس صادر می شود .
به گفته وی ، صادرات مستقیم پسته از استان سمنان انجام نمیشود و راهاندازی پایانه صادراتی میتواند زمینه صادرات مستقیم این محصول را فراهم کند.