جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز در اصفهان گفت: جای افتخار است که ملت ایران و نیروهای مسلح در این برهه زمانی، تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا، این‌گونه با صلابت و اقتدار در میدان حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز در مراسم صبحگاه مرکز آموزش درجه‌داری شهید بهشتی گفت: همه ما امروز روزی‌خوار این مجلس و این مسیر نورانی هستیم؛ مجلسی که حضرت پیامبر اکرم(ص) دین را به بشریت ابلاغ کرد، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در سال ۶۱ هجری قمری آن را با خون خود آبیاری کرد و در ادامه، فرزند این مسیر و معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، نهضتی را بنیان گذاشت که امروز همه ما از ثمرات آن بهره‌مند هستیم.

وی ادامه داد: امروز توفیق داریم در مسیر شهدا گام برداریم و از دستاوردهای آنان پاسداری کنیم؛ شهدایی که با ایثار و فداکاری، عزت، استقلال و امنیت این سرزمین را به ما سپردند.

رضایی با اشاره به جایگاه مراسم صبحگاه در نیروهای مسلح تاکید کرد: میدان صبحگاه برای مجاهدان، عبادتگاه است و حضور امروز شما در این میدان، همانند حضور در صفوف نماز جماعت است؛ چراکه در این میدان، شاهد نمایش قدرت، نظم، انسجام و آمادگی نیروهای مسلح بودیم.

وی افزود: صبحگاه صرفاً یک نمایش یا یک آیین تشریفاتی نیست؛ بلکه مکانی مقدس است که با یاد و نام خدا و شهدا آغاز می‌شود و در آن توکل به خداوند متعال و آمادگی برای مجاهدت و خدمت نهفته است.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: صحنه زیبایی بود که صفوف پیشکسوتان و جوانان مشتاق خدمت پلیس را در کنار یکدیگر دیدیم؛ صحنه‌ای که در آن، اعتقاد، بصیرت، نظم، انسجام، وحدت و همدلی در کنار یکدیگر به نمایش درآمد.

رضایی افزود: امروز در این میدان، شاهد شور و شوق برای خدمت بودیم؛ همان مفهومی که امام راحل(ره) با تعبیر «من یک انقلابی‌ام» بر آن تأکید داشتند. این جمله صرفاً یک شعار نیست، بلکه به معنای آمادگی برای پذیرش و انجام هر مأموریتی است که انقلاب، نظام و مردم بر عهده ما می‌گذارند.

وی با اشاره به نقش پلیس در شرایط جنگی گفت: امروز نیروی انتظامی کشور صرفاً یک پلیس برای انجام مأموریت‌های انتظامی نیست. در جریان جنگ ۱۲ روزه، به‌جز نیروهای مرزبانی، همه رده‌های انتظامی درگیر مأموریت‌های مرتبط با شرایط جنگی بودند؛ اما پس از جنگ ۱۲ روزه نیز پلیس کشور ضمن استمرار وظایف انتظامی و خدمتگزاری در رسته‌های مختلف، خود را با شرایط جدید و اقتضائات جنگی منطبق کرد.

رضایی ادامه داد: در شرایط جنگی، اصل هدف در اصول دفاعی، دفاع از کشور و صیانت از حقوق مردم است. امروز انعطاف‌پذیری در مجموعه انتظامی بسیار بالاست و این نیرو نشان داده است که می‌تواند بلافاصله خود را با شرایط دفاعی و مأموریت‌های جدید منطبق کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: امروز کارکنان انتظامی کشور متناسب با شرایط، در کنار نیروهای مقاومت کشور قرار دارند و بر اساس راهبردهای مجموعه‌های نظامی، در مسیر دفاع نامتقارن از کشور ایفای نقش می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: دشمنان این ظرفیت را به‌خوبی درک کرده‌اند و عملیات «دشت مهیار» گواهی بر این واقعیت است. دشمن امروز فهمیده است که نیروی انتظامی تنها مسئول برقراری نظم عمومی نیست، بلکه مدافع ارزش‌های انقلاب اسلامی و حافظ امنیت مردم و کشور است.

رضایی گفت: امروز هر پلیس، دیگر صرفاً یک «مأمور معذور» نیست؛ بلکه یک مجاهد تکلیف‌مدار است. باید به این کارکنان افتخار کرد؛ چراکه مجموعه‌ای متحد، منسجم و تأثیرگذار هستند که در همه رده‌ها، متناسب با مأموریت خود، برای حفظ امنیت و خدمت به مردم تلاش می‌کنند.

وی با تأکید بر جایگاه نیروی انتظامی در ساختار امنیتی کشور گفت: امروز مجموعه انتظامی، مهم‌ترین مؤلفه امنیت داخلی کشور و یکی از تکیه‌گاه‌های نیروهای مسلح است؛ نیرویی که شبانه‌روز در مرزها، جاده‌ها، شهرها و محلات حضور دارد و بدون منت به مردم خدمت می‌کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به پیش‌بینی‌های رهبر شهید انقلاب درباره نقش مردم و نیروهای انتظامی در تأمین امنیت خاطرنشان کرد: امروز نیروی انتظامی شبانه‌روز در کنار مردم حضور دارد و این حضور، در کنار خدمت صادقانه کارکنان، سرمایه‌ای مهم برای تقویت اعتماد عمومی است.

رضایی ادامه داد: بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، نیروی انتظامی از جمله مجموعه‌هایی است که از جایگاه و محبوبیت قابل توجهی در میان مردم برخوردار است و این سرمایه اجتماعی حاصل خدمت بی‌منت کارکنان انتظامی در سراسر کشور است؛ خدمتی که مردم ایران به‌خوبی آن را درک می‌کنند و می‌بینند.