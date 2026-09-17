معاون اجرایی رئیس‌جمهور در زنجان گفت: ما در یک جنگ ترکیبی قرار داریم و جنگ ما فقط نظامی نیست؛ جنگ اقتصادی نیز داریم و پاسخ جنگ اقتصادی، تولید، تولید و تولید است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش صنعتگران و کارگران در پایداری اقتصاد کشور گفت: ما در یک جنگ ترکیبی قرار داریم و جنگ ما فقط نظامی نیست؛ جنگ اقتصادی نیز داریم و پاسخ جنگ اقتصادی، تولید، تولید و تولید است.

محمدجعفر قائم‌پناه در آیین افتتاح یک کارخانه ذوب‌آهن، با اشاره به ایستادگی صنعتگران و کارگران کشور در شرایط دشوار، افزود: چیزی که شاید دشمنان ما نمی‌دانند و نمی‌فهمند، این است که عشق به وطن ایران یعنی چه. اگر صنعتگر و کارگران ما، علیرغم همه فشارهایی که وجود دارد و علیرغم اینکه موشک بر سرشان می‌بارد، می‌ایستند و برای تولید تلاش می‌کنند، به خاطر عشق به وطن و علاقه‌ای است که به این آب و خاک مقدس دارند.

وی افزود: جا دارد از همه تولیدگران عزیز کشور قدردانی کنم. چرا که ما در یک جنگ ترکیبی قرار داریم؛ ما الان جنگمان فقط جنگ نظامی نیست؛ یعنی جنگ اقتصادی هم داریم و جنگ اقتصادی، پاسخش تولید، تولید و تولید است.

قائم‌پناه با بیان اینکه باید در کنار قدردانی از نیروهای نظامی، از سرمایه‌گذاران و کارگران نیز قدردانی کرد، گفت: ضمن اینکه قدردان و سپاسگزار سرداران، رزمندگان و امیران و کسانی هستیم که پای لانچرها می‌نشینند و موشک را پرتاب می‌کنند، و همچنین کسانی که در نیروهای نظامی و ارتشی ما پهپادها را به پرواز درمی‌آورند، و قدردان زحمات این عزیزان هستیم که خون پاکشان را فدای وطن می‌کنند، در همین‌جا باید قدردان سرمایه‌گذارانی باشیم که در جنگ اقتصادی دشمن را وادار به عقب‌نشینی کردند.

وی ادامه داد: همان‌قدر که برای سرداران و سربازان کشورمان باید قدردان باشیم، همان میزان باید قدردان سرمایه‌گذاران و کارگرانی باشیم که در تولید کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: این عزیزان هستند که باعث شده‌اند ما تاب‌آوری‌مان را در مقابل استکبار جهانی و در مقابل آمریکا به صحنه ظهور برسانیم و به دنیا نشان دهیم که ایران ایستاده است و علیرغم همه فشارها و تنگناهایی که برای ایران و مردم ایران ایجاد می‌کنید، ما مردمی زنده، پویا و سربلند هستیم و در مقابل زورگویی‌های دشمنان با ابتکار، خلاقیت، علم و توانایی مبارزه می‌کنیم.

قائم‌پناه خاطرنشان کرد: ما در حال دفاع هستیم؛ در زمینه اقتصاد هم داریم دفاع می‌کنیم؛ دفاع از تولیدمان، دفاع از زندگی مردم و دفاع از آسایش مردم. بنابراین باید به همه عزیزانی که در این عرصه تلاش می‌کنند، افتخار کنیم.

وی با اشاره به فعالیت صنایع در استان زنجان اظهار کرد: در استان زنجان که یکی از قطب‌های صنعتی کشور است، علیرغم اینکه شاید چند صد بار مورد حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته، ولی کماکان چرخ تولید در این کارخانه و در این استان می‌چرخد، باید افتخار کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد: امیدواریم روزبه‌روز ایران ما سربلندتر و افتخارآمیزتر شود و چرخ‌های تولید بیشتر بچرخد.

قائم‌پناه با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تأمین برق صنایع گفت: این همان چیزی است که ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر پزشکیان، تأکید می‌کند که ما نباید برق صنایع را قطع کنیم؛ به همین خاطر که تولید کشور مدیون این صنایع است و برق و گازشان نباید قطع شود.

وی افزود: وقتی در خوزستان بودم، علیرغم اینکه موشک‌ها در جنوب کشور فرود می‌آمد، از مردم عذرخواهی کردم که مردم اگر یکی دو روز، یکی دو ساعت در روز خاموشی به شما می‌دهیم که صنعت ما نخوابد، برای عظمت این صنایع بود که به دلیل ناترازی، خاموشی داشتیم تا برق این‌گونه صنایع خاموش نشود.

قائم‌پناه گفت: در هر حال امیدواریم بتوانیم امسال را هم علیرغم همه سختی‌ها و ناترازی‌هایی که در زمینه گاز و برق داریم، با تدبیر و مدیریتی که ان‌شاءالله خواهیم کرد، برق صنایع و گاز صنایع را ان‌شاءالله قطع نکنیم که شما بتوانید کماکان این چرخ تولید کشور را بچرخانید.

وی در پایان با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده درباره تربیت نیروهای تکنسین در کشور گفت: درباره تربیت تکنسین اشاره خوبی شد. حتماً این کار را خوب پیگیری خواهیم کرد.