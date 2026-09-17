به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نادیا صداقت در نشست کارگروه آرد و نان استان با اشاره به دلیل کاهش سهمیه آرد واحد‌های آزادپز در استان گفت: از مجموع سهمیه ۶۰۰ تنی این واحدها، تاکنون ۱۲۹ تن خریداری نشده است که این موضوع نیازمند بررسی و پیگیری است.

وی تاکید کرد: باید فهرست واحد‌ها و قیمت مصوب جهت دسترسی به سامانه نانی‌نو و بارگذاری قیمت به بانک سپه ارسال شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به چالش‌های ناشی از شرایط خاص کشور در تأمین گندم، گفت: با توجه به شرایط موجود و ضرورت مدیریت منابع، نظارت کامل بر روند توزیع و مصرف آرد در استان اولویت اصلی است و تمامی نانوایی‌های آزادپز موظف هستند ضمن تجهیز به سامانه «نانی‌نو»، نان تولیدی خود را با قیمت مصوب به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

این مقام مسئول با اشاره به محدودیت فروش نان به صنوف، تصریح کرد: رستوران‌ها، کافه‌ها و سایر کسب‌وکار‌های متقاضی نان، نمی‌توانند به‌صورت آزاد و نامحدود خرید کنند، بلکه باید در سامانه مربوطه در فرمانداری‌های شهرستان خود ثبت‌نام کرده و کارت مخصوص خرید نان از نانوایی‌های مشخص را دریافت کنند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: کاهش سهمیه برخی واحد‌ها به معنای حذف آنان از شبکه توزیع نیست، بلکه سهمیه‌های مازاد به واحد‌های تازه تاسیس اختصاص می‌یابد.

صداقت با اشاره به متقاضیان راه‌اندازی نانوایی‌های جدید، خاطرنشان کرد: متقاضیان باید با آگاهی کامل از سهمیه‌های ابلاغی اقدام به اخذ مجوز کنند؛ چرا که پس از راه‌اندازی واحد، هیچ‌گونه افزایش سهمیه‌ای صورت نخواهد گرفت.

وی با تأکید بر غیرقانونی بودن فعالیت نانوایی‌های فاقد مجوز، گفت: مجوزی برای «مجتمع‌های نان» صادر نمی‌شود و در صورت تکرار تخلف در نانوایی‌ها (بیش از ۵ بار)، پروانه فعالیت آن واحد به‌طور قطع لغو خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به محدودیت فروش نان به صنوف، تصریح کرد: رستوران‌ها، کافه‌ها و سایر کسب‌وکار‌های متقاضی نان، نمی‌توانند به‌صورت آزاد و نامحدود خرید کنند، بلکه باید در سامانه مربوطه در فرمانداری‌های شهرستان خود ثبت‌نام کرده و کارت مخصوص خرید نان از نانوایی‌های مشخص را دریافت کنند.

صداقت در بخش دیگری از سخنان خود از تأیید کیفیت گندم و آرد استان در تمامی آزمایش‌های انجام‌شده خبر داد و افزود: برای اطمینان بیشتر، طی سه ماه گذشته کیفیت آرد استان با نمونه‌های نان استان اصفهان مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج آن در حال بررسی است.

صداقت در پایان از ارجاع پرونده ۸ نانوایی متخلف که بیشترین میزان تخلف را در سه سال گذشته داشته‌اند به تعزیرات حکومتی خبر داد و تأکید کرد: با این واحد‌ها از کسر سهمیه تا سقف مجازات قانونی، از جمله لغو پروانه کسب، برخورد خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت نظارت بر همه نانوایی‌های استان به ویژه مناطق روستایی گفت: صحت‌سنجی سرانه آرد در مناطق روستایی نیز در دستور کار قرار دارد.