در آستانه سال تحصیلی جدید ، جشن عاطفه ها برای کمک به دانش آموزان نیازمند در میامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جواد عسکری رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت : در قالب این جشن ، این دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد با مشارکت خیران از خدمات فرهنگی و تحصیلی ، کمک هزینه های تحصیلی و ملزومات آموزشی و کیف و کفش متناسب با مقاطع تحصیلی برخوردار می شوند.

شهروندان برای شرکت در جشن عاطفه‌ها می توانند به دفاتر ۱۱ گانه کمیته امداد و ۱۶۰ مرکز نیکوکاری استان سمنان مراجعه کنند .