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نشست انسجامبخشی شرکت آبفای استان یزد با هدف تقسیم وظایف و برنامهریزی رزمایش آموزشی ـ تمرینی منطقه مرکزی جنوب وزارت نیرو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلال علمدار، در این نشست بر برنامهریزی دقیق، تقسیم کار و استفاده از ظرفیت بخشهای مختلف برای برگزاری هرچه بهتر این رزمایش تأکید کرد و گفت: با توجه به میزبانی استان یزد، مقدمات اجرایی باید طبق زمانبندی مشخص پیگیری و مسئولیت هر حوزه تعیین شود. وی افزود: شش کمیته برنامهریزی، پشتیبانی، عملیات، اطلاعرسانی، HSE و امنیت تشکیل شده است تا نیازمندیها، الزامات اجرایی و اقدامات مرتبط با رزمایش را پیگیری کنند.
علمدار خاطرنشان کرد: این رزمایش آموزشی ـ تمرینی با مشارکت استانهای معین مرکزی جنوب کشور شامل چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، اصفهان و فارس و به میزبانی استان یزد برگزار میشود.
وی گفت: این رزمایش در روزهای ۱۷ و ۱۸ آذرماه امسال با حضور ۳۵ شرکت زیرمجموعه صنعت آب و برق کشور از استانهای مذکور برگزار میشود و هدف آن ارتقای آمادگی و هماهنگی مجموعههای مشارکتکننده است.