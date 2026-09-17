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معاون اقتصادی استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر تشدید نظارت بر بازار گفت: مسائل و موانع حوزه تأمین، توزیع و تنظیم بازار باید بهصورت دقیق احصا و برای آنها راهکارهای عملیاتی تدوین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ محمد دهقان در نشست همزمان قرارگاه استانی نظارت و بازرسی بازار و کارگروه تنظیم بازار آذربایجان غربی، برتسهیل و روانسازی تأمین و توزیع کالاها تأکید و خواستار حمایت دستگاههای مسئول از بخش خصوصی برای تأمین کالا از مبادی وارداتی و واحدهای تولیدی شد.
وی با تأکید بر نقش فرمانداران در مدیریت بازار شهرستانها، افزود: فرمانداران بهعنوان فرماندهان قرارگاههای نظارت و بازرسی شهرستانی، باید با هماهنگی دستگاههای مسئول، نظارت مستمر و هدفمند بر بازار را دنبال کرده و با تخلفات مطابق قانون برخورد کنند.
معاون اقتصادی استاندار آذربایجانغربی بر فعال شدن دبیرخانه قرارگاه استانی و برگزاری منظم جلسات با حضور و مشارکت وبیناری فرمانداران تأکید وتصریح کرد: همافزایی دستگاهها، حمایت از بخش خصوصی، تسهیل تأمین کالا و تشدید نظارت بر توزیع، محورهای اصلی مدیریت بازار استان است.