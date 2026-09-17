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رویداد فرهنگی، آموزشی، امدادی و دفاعی میدان یار با حضور بیش از ۳ هزار نفر در قالب ۲۵۰ تیم در قائمشهر برگزار شد.
سرهنگ محمد عباسپور افزود: این رویداد با هدف سنجش آمادگی و مهارت افراد و گروههای شرکتکننده در حوزههای فرهنگی، دفاعی، امداد و نجات و تولید محتوا برگزار شده است.
وی ادامه داد: در مرحله نخست رویداد میدان یار، بیش از ۳ هزار نفر در قالب ۲۵۰ تیم و در سه بخش برادران، خواهران و خانوادگی شرکت کردند که پس از رقابت، ۳۵ تیم برتر به مرحله شهرستانی راه یافتند.
عباسپور گفت: ارتقای سطح آمادگی شرکتکنندگان در مهارتهایی همچون باز و بست سلاح، عملیات امداد و نجات با محوریت خودامدادی و دیگر امدادی، ایجاد فضای رقابت فرهنگی و آموزشی و افزایش شور و نشاط اجتماعی را از ویژگیهای این رویداد برشمرد.
فرمانده سپاه ناحیه قائمشهر افزود: میدان یار فراتر از یک مسابقه است و با هدف ارتقای آمادگی عمومی جامعه در عرصههای دفاعی، پشتیبانی و امدادی برگزار میشود.
سرهنگ عباسپور گفت: مرحله شهرستانی میدان یار به مدت پنج شب در مرکز شهر و در محوطه ساختمان سابق شهرداری قائمشهر برگزار شد و در پایان، سه تیم برتر در بخشهای برادران، خواهران و خانواده به مرحله استانی راه یافتند.