به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید مهران علم‌الهدایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان به همراه سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و جانشین فرماندهی دریابانی آبادان از جاده‌های مرزی دسترسی به پاسگاه‌های دریایی گوبان و گوارین بازدید و وضعیت این مسیر‌ها را بررسی کرد.

در این بازدید، وضعیت جاده دسترسی به پاسگاه دریایی گوبان به طول ۵ کیلومتر و مسیر دسترسی به پاسگاه دریایی گوارین به طول ۷ کیلومتر بررسی شد.

همچنین در این بازدید بهسازی و ارتقای وضعیت این محور‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.