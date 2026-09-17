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معاون عمرانی استانداری خوزستان از وضعیت جادههای دسترسی به پاسگاههای دریایی گوبان و گوارین در آبادان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید مهران علمالهدایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان به همراه سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و جانشین فرماندهی دریابانی آبادان از جادههای مرزی دسترسی به پاسگاههای دریایی گوبان و گوارین بازدید و وضعیت این مسیرها را بررسی کرد.
در این بازدید، وضعیت جاده دسترسی به پاسگاه دریایی گوبان به طول ۵ کیلومتر و مسیر دسترسی به پاسگاه دریایی گوارین به طول ۷ کیلومتر بررسی شد.
همچنین در این بازدید بهسازی و ارتقای وضعیت این محورها مورد ارزیابی قرار گرفت.