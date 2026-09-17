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فرید هادیپور، ورزشکار چهارمحال و بختیاری، پس از پشت سر گذاشتن مراحل سخت انتخاب، به عنوان تنها نماینده کشور در رشته ترایاتلون در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ در ژاپن معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرید هادیپور پس از ماهها تمرین فشرده در اردوهای آمادهسازی، موفق شد با درخشش در رقابتهای انتخابی ماه خرداد، سهمیه حضور در بازیهای آسیایی آیچیناگویا ۲۰۲۶ را از آن خود کند. در این مسیر، امین سقایی دهکردی نیز به عنوان مربی و سرپرست تیم، همراه او در این سفر هیجانانگیز حضور خواهد داشت.
رقابتهای ترایاتلون در این دوره از بازیهای آسیایی، از روز چهارشنبه ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) آغاز شده و با برگزاری رقابتهای انفرادی مردان در روز یکشنبه ۲۹ شهریور ادامه خواهد یافت. در نهایت، روز یکشنبه ۳۱ شهریور با برگزاری رقابتهای مختلط امدادی، این مسابقات به پایان میرسد.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی از تاریخ ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ در شهر آیچیناگویا کشور ژاپن برگزار میشود.