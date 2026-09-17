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بامداد امروز بر اثر انفجار در یک واحد مسکونی در محله بازرگانی شهر کرمانشاه یک نفر مصدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و به نقل از روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، دقایق ابتدایی بامداد امروز پنجشنبه (۲۶ شهریورماه) گزارش حادثه انفجار منزل مسکونی در محله بازرگانی به ستاد فرماندهی سازمان اطلاع داده شد و تیمهای عملیاتی ایستگاه نجات مرکزی به محل اعزام شدند.
نیروهای عملیاتی سازمان پس از رسیدن به محل حادثه، منطقه را ایمن کردند و اقدامات لازم را در جهت تامین امنیت محیط به اجرا درآوردند.
بر اثر این حادثه، یک نفر از ساکنان مصدوم و با کمک تیمهای امدادی برای درمان به بیمارستان منتقل شد.
دلیل این حادثه در دست بررسی است.