به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و به نقل از روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، دقایق ابتدایی بامداد امروز پنجشنبه (۲۶ شهریورماه) گزارش حادثه انفجار منزل مسکونی در محله بازرگانی به ستاد فرماندهی سازمان اطلاع داده شد و تیم‌های عملیاتی ایستگاه نجات مرکزی به محل اعزام شدند.

نیرو‌های عملیاتی سازمان پس از رسیدن به محل حادثه، منطقه را ایمن کردند و اقدامات لازم را در جهت تامین امنیت محیط به اجرا درآوردند.

بر اثر این حادثه، یک نفر از ساکنان مصدوم و با کمک تیم‌های امدادی برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

دلیل این حادثه در دست بررسی است.