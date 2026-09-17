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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۶ شهریور را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
حریت
آسیبهای وارده از سوی ایران به پایگاههای آمریکایی منطقه جدی است
قیمت گازوئیل از ۱۰۰ لیر عبور کرد
امشب دیدار بشیکتاش با مارسی فرانسه در جارجوب لیگ اروپا
صباح
انسانیت در غزه باز هم زیر آوار ماند
هشدار آنکارا به آتن درباره مسلح کردن جزایر دریای اژه
از وزیر خزانه داری اخبار خوبی به گوش نمیرسد؛ افزایش ترخ تورم ترکیه
سوزجو
وزیر خزانه داری: چسبندگی قیمتها تورم را افزایش داده
نرخ گازوئیل رکورد شکست؛ عبور قیمت از ۱۰۰ لیر به ازای هر لیتر
رهبر حزب جدید ترکیه: حزب حاکم قصد کنترل احزاب مخالف را دارد
جمهوریت
از هر دو دانش آموز یک نفر زیر خط فقر است
چهارشنبه سیاه بورس استانبول؛ شاخصهای منفی تابلو را قرمز و معاملات را متوقف کرد
ینی شفق
بحران انرژی در راه است
اختلاص چند میلیون لیری در میادین مرکزی میوه و تره بار
کارار
قیمت سوخت سه رقمی شد
وزیر خزانه داری: اگر جنگ نمیشد تورم کاهش مییافت
مهمترین عناوین روزنامههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
اندونزی در پی بروز مه دود در سنگاپور و مالزی، تلاشهای خود را برای مدیریت آتشسوزیهای جنگلی تشدید میکند
پدیده «سوپر النینو» ممکن است با ایجاد گرمای پایدار، زندگی روزمره و معیشت مردم در آسیای جنوب شرقی را دگرگون و تهدید کند
وزیر مربوطه اعلام کرد که آتشسوزیهای جنگلی در اندونزی ممکن است تا اوایل ماه نوامبر ادامه یابد
دوترته، رئیس جمهور پیشین فیلیپین، برای نخستین بار در دیوان کیفری بینالمللی حاضر شد
مالزی در راستای تلاش برای بازگرداندن روهینگیاها، از رهبر میانمار دعوت میکند
دیپلمات ارشد چین از ایران و آمریکا خواست خویشتنداری کنند و مذاکرات را از سر بگیرند
بانکوک پست
نام وزیر پیشین تایلند، ووراپاک، در فهرست تحریم آمریکا
دود ناشی از آتشسوزیهای اندونزی به جنوب تایلند رسید
نیو استریت تایمز
دادهها نشان میدهد که تعداد عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز همچنان تکرقمی است
آمریکا در نشست انرژی گروه ۲۰ بر قدرت خود مانور داد، اما از ورود به موضوع جنگ با ایران اجتناب کرد
مالزی و هند برای متوازنسازی مجدد تجارت و بازنگری در توافقنامه تجارت آزاد اقدام میکنند
تمپو اندونزی
تمرکز آمریکا در مذاکرات با ایران بر برنامه هستهای خواهد بود
مالایی میل
کشورهای بیشتری به سمت ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان حرکت میکنند و این محدودیتها در سراسر جهان در حال گسترش است
«هر روز سم تنفس میکنیم»: اندونزیاییها در میان دود و مهدود احساس درماندگی میکنند؛ دود و آلودگی به سمت مالزی و دیگر مناطق جنوب شرق آسیا در حال گسترش است
قیمت گازوئیل و بنزین در مالزی برای بازه زمانی ۱۷ تا ۲۳ سپتامبر افزایش یافت
هشدار مه دود: ۳۸ منطقه در شبهجزیره مالزی شاخصهای ناسالم را ثبت کردند
فری مالزیا تودی
فعالیت ۵۰ شرکت در اندونزی به دلیل آتشسوزی جنگلها و اراضی متوقف شد
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه شریعت
جنگ ایران ذخایر تسلیحاتی آمریکا را خالی کرده است
سخنگوی وزارت خارجه: امارت اسلامی به دنبال روابط رسمی با آمریکا و جهان بدون هیچ معاملهای است
امضای توافقنامه همکاریهای تجاری و ترانزیتی با ازبکستان
حوثیها، حملات جدیدی را علیه عربستان سعودی آغاز کردند
روزنامه انیس
وزارت خارجه: حکومت افغانستان خواهان روابط رسمی دیپلماتیک با آمریکا و جهان است
رئیس استخبارات ترکیه و مقامهای امارت اسلامی درباره همکاریهای امنیتی گفتوگو کردند
گفتوگو درباره گشایش نمایندگیهای دیپلماتیک میان افغانستان و تانزانیا
نظام کنونی و کارهای چشمگیر
روزنامه هشت صبح
کلاهبرداری شرکتهای سیاحتی؛ خود شرکتها نیز در دام جعل گرفتار میشوند رویترز: بحران اقتصادی ایران هزاران مهاجر افغان را به بازگشت وا داشته است
انفجار ژنراتور در بدخشان سه کشته و یک زخمی بر جای گذاشت
ترامپ به اتحادیه اروپا درباره عضویت کانادا هشدار داد
روزنامه اطلاعات روز
جبهه متحد: یک عضو طالبان در بدخشان کشته شد
آکسیوس: دیپلماتهای آمریکایی با حوثیها دیدار کردند
دادگاهی در آمریکا یک عضو داعش را در پرونده حمله به فرودگاه کابل به ۲۰ سال زندان محکوم کرد
معاون شورای امنیت ملی قطر در سفر به افغانستان با وزیر دفاع طالبان دیدار کرد آلمان ۱۳ شهروند افغانستان را اخراج کرد