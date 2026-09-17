فیلم‌های «ماجرای رسیدن به ستارگان»، «صداقت»، «پول ساز» و «اولترامن جدید» و پویانمایی «کوچ پروانه‌ها»، از شبکه‌های تهران، چهار و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم‌های سینمایی «ماجرای رسیدن به ستارگان» و «صداقت» و پویانمایی «کوچ پروانه‌ها» پنج‌شنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ شهریور ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «ماجرای رسیدن به ستارگان» به کارگردانی «اقبال الفجری»، امروز ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی «عایشه نوره»، «دیتائوریحان» و «خانادیتیا پوتری» خواهیم دید: «عقیله» دختری ۹ ساله است که به‌شدت شیفته علم نجوم است، اما علاقه‌ای به یادگیری قرآن ندارد. او پدربزرگی دارد که به‌عنوان ستاره‌شناس در مرکز رصد «بوشا» کار می‌کند. «عقیله» قصد دارد کار‌های مدرسه‌اش را که مرتبط با نجوم است انجام دهد. پدربزرگش برای تکمیل کار، اجازه استفاده از دوربین دوچشمی رصدخانه «بوشا» را به او می‌دهد، اما با یک شرط: او باید بتواند قرآن بخواند. «عقیله» به او قول می‌دهد، اما...

همچنین پویانمایی سینمایی «کوچ پروانه‌ها» به کارگردانی «سوفی روی»، جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود.

داستان این پویانمایی درباره پروانه‌هایی است که هر سال مهاجرت می‌کنند. «پاتریک»، شخصیت اصلی، پروانه‌ای است که یک بالش مشکل دارد و نمی‌تواند پرواز کند. «مارتی» دوست صمیمی‌اش، کرمی است که در انتظار پروانه شدن به سر می‌برد. مادر «پاتریک» یکی از اعضای هدایت تیم پروانه‌هاست و از ترس اینکه پسرش آسیب ببیند، او را از پرواز منع می‌کند. «پاتریک» و «مارتی» بدون اطلاع تیم، سوار قایق پرنده می‌شوند و به همراه گروه به مهاجرت می‌روند. در میانه راه، سنگینی وزن قایق باعث می‌شود تیم متوجه حضور آنها شود. گروه قصد دارد آنها را جا بگذارد، اما «جنیفر» مسئولیت حمل آنها را به عهده می‌گیرد. در طول مسیر، به دلیل ساخت‌وساز‌های انسانی، گل‌ها نابود شده و مقصد روزبه‌روز دورتر می‌شود. «پدر پاتریک» که رئیس قبلی پروانه‌هاست، برای دفاع از خانواده با پرنده‌ای وحشی درگیر می‌شود و...

فیلم سینمایی «صداقت» به کارگردانی «آلن مک»، هم جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی «چینگ ون لو»، «نیک چیانگ» و «کار یان لم» خواهیم دید: «کینگ»، سربازرس اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی، شاهدی به نام «جک هویی» دارد که می‌خواهد در دادگاه شهادت دهد، اما پیش از رسیدن ساعت دادگاه، «جک» فرار می‌کند و به استرالیا می‌رود. «شرلی»، همسر «کینگ» که همکار او نیز هست، به دنبال «جک» به استرالیا می‌رود تا مراقب او باشد و شاید بتواند او را برگرداند. «کینگ» و سایر همکارانش نیز درگیر حل پرونده فساد اقتصادی بزرگی هستند که «جک» قرار بود در آن شهادت دهد. اما در پایان مشخص می‌شود که «کینگ» که از کودکی با «جک» دوست بوده، او را برای جاسوسی در شرکتی که پرونده‌اش در دستش است، گماشته بوده؛ بدین ترتیب همه چیز خراب می‌شود، «شرلی» به هنگ‌کنگ برمی‌گردد و...

فیلم سینمایی جدید «پول ساز» در گونه درام، تاریخی و جنایی، محصول سال ۲۰۲۵ کشور فرانسه جمعه ۲۷ شهریور از شبکه چهار پخش می شود.

کارگردان این فیلم ژان پل سالومی و از جمله بازیگران آن باستین بویون، سارا ژیرودو و ردا کاتب هستند. «پول ساز» امتیاز ۷ از ۱۰ را نیز دردرگاه تخصصی اطلاعات فیلم‌ها (IMDB) کسب کرده است.

فیلم درباره یک جاعل اسکناس فرانک است به نام بوجارسکی، که یک مهندس لهستانی‌ست که به فرانسه نقل مکان کرده است. او در این راه به یک جاعل افسانه‌ای تبدیل می‌شود. بوجارسکی به تنهایی کار می‌کند و طی ۱۴ سال، فرانک‌های تقلبی بی‌عیب و نقصی به ارزش میلیون‌ها دلار می‌سازد و به خاطر مهارت و خلاقیت هنری‌اش، لقب «سزان پول تقلبی» را به دست می‌آورد.

فیلم سینمایی «پول ساز» ساعت ۲۰:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۹ تکرار می شود.

فیلم سینمایی «اولترامن جدید» به کارگردانی شینجی هیگوچی و تهیه‌کنندگی هیده‌آکی آنو، محصول ۲۰۲۲ ژاپن، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، نخستین بار از شبکه نمایش پخش می شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان تاکومی سایتوه، ماسامی ناساگاوا، هیدتوشی نیشیجیما، آکاری هایامی و کیساکو شیمادا را نام برد.

فیلم «اولترامن جدید» امروز ساعت ۲۳ پخش و جمعه ۲۷ شهریور در ساعت های ۷ و ۱۵ بازپخش می شود.