به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ حمیدرضا زارع بیان داشت: در پی دریافت گزارش سرقت به شیوه کش رو زنی از یک طلافروشی در بازار یزد ماموران به بررسی موضوع پرداختند. وی ادامه داد: کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت، پس از بررسی‌های تخصصی سه سارق را شناسایی و با اخذ مجوز قضایی، آنها را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به سرقت ۳ میلیارد ریالی طلاجات به روش کش رو زنی اعتراف و با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.