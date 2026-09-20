به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمد حسینی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی گفت: میانگین برداشت ذرت علوفه ای از هر هکتار حدود ۵۵ تن است و پیش بینی می شود امسال ۱۱ هزار تن محصول برداشت شود .

ذرت علوفی در شهرستان میامی در دو نوبت کشت می شود ؛ نوبت اول در فروردین ماه و برداشت آن اواخر مرداد ماه و شهریور ماهاست .

نوبت دوم کشت نیز در تیرماه است که زمان برداشت آن با توجه به شرایط اقلیمی که قبل از شروع سرمای پاییزی خواهد بود.