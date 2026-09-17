مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز تعزیرات حکومتی است، از تشدید نظارت‌های میدانی و برخورد با متخلفان حوزه فرآورده‌های خام دامی خبر داد.

کشتار غیرمجاز دام و طیور زیر ذره‌بین دامپزشکی و تعزیرات

کشتار غیرمجاز دام و طیور زیر ذره‌بین دامپزشکی و تعزیرات

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ایرج عزیزی گفت: هرگونه قصور در رعایت ضوابط بهداشتی در کالا‌ها و فرآورده‌های مرتبط با اداره دامپزشکی می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد و در این زمینه نباید اغماضی صورت گیرد.

وی با اشاره به تکالیف قانونی ضابطان و بازرسان، بر لزوم گزارش فوری تخلفات بهداشتی و برخورد قانونی با موارد مشاهده‌شده تأکید کرد و افزود: نظارت مؤثر زمانی محقق می‌شود که تخلفات به‌موقع شناسایی و گزارش شده و فرآیند رسیدگی نیز با جدیت دنبال شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: آرای صادرشده برای واحد‌های متخلف می‌تواند حسب مورد شامل جرایم قانونی، ضبط کالا‌های غیربهداشتی، بسته شدن واحد و سایر ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون باشد.