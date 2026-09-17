به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سپیدان گفت: گزارشی مبنی‌بر وقوع تصادف زنجیره‌ای چهار دستگاه خودرو در کیلومتر ۲۵ جاده سپیدان–یاسوج به هلال‌احمر اعلام شد.

مهدی خورشیدی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر سپیدان با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد: این حادثه ۱۲ مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از حضور در صحنه، ضمن ایمن‌سازی محل حادثه و کنترل ترافیک، در انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی و کمک‌های اولیه با عوامل اورژانس همکاری کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سپیدان در پایان گفت: در نهایت، دو مصدوم با آمبولانس هلال‌احمر و سایر مصدومان نیز با آمبولانس اورژانس۱۱۵ برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسین علیه السلام سپیدان منتقل شدند.