شخصیت‌های پاکستانی در همایش «یاد شهدای آزادی فلسطین» در کراچی، با تأکید بر ضرورت همبستگی اسلامی، افزایش حمایت‌های سیاسی و انسانی از آرمان فلسطین را خواستار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از تارنمای خبری «اسلام تایمز اردو»؛ همایش «یاد شهدای آزادی فلسطین» با حضور علما، اندیشمندان، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و اقشار مختلف مردم در شهر کراچی پاکستان برگزار شد و سخنرانان درباره تحولات فلسطین، حمایت از ملت این کشور و تحولات منطقه دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

«علامه راجا ناصر عباس جعفری» رئیس حزب مجلس وحدت مسلمین و عضو مجلس سنای پاکستان، در این مراسم خواستار توقف حملات آمریکا علیه ایران شد و گفت: حمله آمریکا به ایران، تجاوز به اسلام است.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه افزود: پاکستان نباید در هیچ جنگی علیه یمن مشارکت کند. علامه جعفری، اتحاد مسلمانان را عاملی مهم برای حمایت از فلسطین دانست و از روابط برخی کشور‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

«صابر ابومریم» از اندیشمندان پاکستانی و رئیس بنیاد فلسطین این کشور، مسئله فلسطین را همچنان یکی از موضوعات مهم جامعه جهانی دانست و گفت: توجه افکار عمومی به شرایط مردم فلسطین نباید کاهش یابد، وی خواستار ادامه حمایت‌های سیاسی، اجتماعی و انسانی از ملت فلسطین شد.

«عزیر محمود الازهری» نماینده جامعه الازهر مصر در پاکستان نیز از مردم این کشور خواست حمایت خود از فلسطینیان را ادامه دهند و در حد توان برای کمک به مردم فلسطین مشارکت کنند.

«معراج الهدی صدیقی» از اعضای ارشد جماعت اسلامی پاکستان نیز با اشاره به شرایط منطقه، خواستار شکل گیری همکاری گسترده‌تر میان کشور‌های اسلامی برای حمایت از آزادی فلسطین شد.

همچنین «محفوظ یار خان» عضو پیشین مجلس ایالتی سند، از ادامه حمایت‌های مردمی از فلسطین سخن گفته و تحریم کالا‌ها و محصولات آمریکایی و صهیونیستی را یکی از راه‌های اعلام مخالفت با سیاست‌های رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این رژیم عنوان کرد.

در این همایش همچنین اعلام شد که در پاسخ به درخواست مردم فلسطین، قرار است دوم اکتبر تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضی در سراسر پاکستان برگزار شود.

شرکت کنندگان در پایان مراسم با اشاره به وضعیت مسجدالاقصی و دیگر اماکن مقدس در فلسطین، خواستار توجه بیشتر جهان اسلام به تحولات این منطقه شدند و تعرض به اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان را محکوم کردند.