هفته پنجم لیگ برتر فوتسال
مصاف سالنی بازان شهرداری ساوه در قم
تیم فوتسال شهرداری ساوه در هفته پنجم این رقابتها امروز با تیم فوتسال دلسوختگان قم مسابقه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
تا پایان هفته چهارم پالایش نفت شازند با ۷ امتیاز در رده پنجم موقعیت جدولی بهتری از دیگر سالنی بازان استان دارد و شهرداری و سن ایچ ساوه هر دو با ۳ امتیاز در ردههای یازدهم و دوازدهم جدول قرار دارند.
۲ نماینده دیگر فوتسال استان جمعه این هفته مقابل حریفان به میدان میروند.
بر این اساس سن ایچ در ساوه میزبان تیم پردیس شهید شیری قزوین است و پالایش نفت شازند از تیم فولاد زرند ایرانیان پذیرایی میکند.