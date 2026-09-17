استاندار گلستان دیشب در اجتماع شبانه و در دویستمین شب حضور مردم گفت: مردم مبعوث شده دویست شب از رهبر شهید، رهبر جوان و تمامیت ارضی ایرانِ سرافراز دفاع کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی اصغر طهماسبی افزود: این مردم مبعوث شده حق شان این است که مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان خادمان نظام قدر این مردم را بدانیم و کنار مردم باشیم و در همه زمینه‌ها از آنها حمایت کنیم.

او ادامه داد: در هیچ کجای دنیا، مردمی این چنینی وجود ندارد چرا که به پاسداشت امام شهید، سرداران شهید، دانشمندان هسته‌ای و دانش آموزان مظلوم میناب دویست شب به خیابان آمدند.

استاندار گلستان با بیان اینکه ما قدردان این مردم هستیم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مدیون این مردم است افزود: تا زمانی که مردم در کف خیابان حضور دارند کشور اسلامی مان به پیشرفت، توسعه و رسیدن به قله‌ای که رهبر شهیدمان فرمودند خواهد رسید.