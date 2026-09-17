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نشست تخصصی و کارگاه علمی مدیریت موزههای تاریخ طبیعی و بانک ژن حیات وحش کشور در مهدیشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا نجیمی مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی کشور در این نشست گفت : موزههای تاریخ طبیعی به عنوان هویت تاریخی گنجینههای ارزشمندی برای حفاظت از تنوع زیستی کشور هستند .
وی با بیان اینکه موزههای تاریخ طبیعی در بخش های نمایشگاههای تاریخ طبیعی، مخازن و آزمایشگاهها طبقه بندی شده اند گفت : در بخش آزمایشگاهی مخازن و نمایشگاه ۸۰ موزه در کشور فعال است که روند برون سپاری این موزه ها ، بروز رسانی و هوشمند سازی آنها پیگیری می شود.