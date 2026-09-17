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فرماندار شهرستان ارومیه با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف فوری طرح های آموزشی در آستانه بازگشایی مدارس، گفت: طرح هایی که به پیشرفت بیش از ۹۵ درصد رسیدهاند باید با جدیت بیشتری پیگیری شوند تا موارد باقیمانده در کوتاهترین زمان تعیین تکلیف شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قهرمان عیوضلو در نشست بررسی وضعیت مدارس با پیشرفت بیش از ۹۵ درصد در آستانه سال تحصیلی جدید که در ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانغربی برگزار شد، با بیان اینکه آمادهسازی مدارس صرفاً به تکمیل پروژههای جدید محدود نمیشود، افزود: مشکلات احتمالی مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی برطرف شود.
وی با تأکید بر اینکه زمان بازگشایی مدارس قابل اغماض نیست، خواستار تسریع در رفع موانع موجود در پروژههای آموزشی شد و گفت: وضعیت هر پروژه باید بهصورت دقیق مشخص باشد و پیگیریها تا حصول نتیجه ادامه پیدا کند تا در زمان بازگشایی مدارس، پروژهای به دلیل وجود مانع یا نقص قابل رفع، بلاتکلیف باقی نماند.
فرماندار ارومیه ادامه داد: مدارس باید از نظر ایمنی، شرایط فیزیکی و امکانات مورد نیاز آماده باشند تا هیچ دانشآموزی سال تحصیلی جدید را در مدرسهای دارای مشکل و کمبود آغاز نکند.
عیوضلو همچنین بر ضرورت آمادهسازی مدارس فعال در کنار تکمیل پروژههای جدید تأکید کرد و افزود: برای تحقق این موضوع، دستگاههای مسئول باید هماهنگی و پیگیری لازم را تا زمان بازگشایی مدارس ادامه دهند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانغربی نیز در این نشست بر تداوم اقدامات و هماهنگیهای لازم برای تکمیل مدارس در آستانه بهرهبرداری تأکید کرد.
عارف خدرلو گفت: موانع باقیمانده پروژهها در حال رفع است و تمام تلاش نوسازی مدارس استان تحویل پروژههای نیمه تمام است.