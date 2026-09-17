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در روزهایی که دشمن روی خستگی و شکاف میان مردم حساب باز کرده بود، خیابانهای ایران روایت دیگری ساختند، روایتی از ملتی که پای کار کشور ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ۲۰۰ شب گذشت، ۲۰۰ شب از حضور مردمی که از نخستین روزهای پس از شهادت رهبر، راهی خیابانها شدند.
۲۰۰ شب در گرما و سرما، زیر باران و برف، ۲۰۰ شب در روزهای جنگ و روزهای آرام، ۲۰۰ شب به یاد شهدا و برای دفاع از کشور، در این شبها، مردم فقط با سوگ نیامدند، با اشک و لبخند، با غم و شادی، در کنار هم بودند؛ حتی برخی زوجها مراسم عقد خود را در همین اجتماعات برگزار کردند.
در کنار این حضور، روایتهایی از ایثار هم شکل گرفت؛ از افرادی که برای دفاع از کشور آموزش نظامی دیدند و جان فدا کردند تا آزادی زندانیانی که در جریان این شبها به آغوش جامعه بازگشتند.
۲۰۰ شب، ۲۰۰ روایت از حضور مردم در خیابانها، حضوری که در فراز و فرود روزها ادامه پیدا کرد.