سمانه استانستی، داور بیرجندی، با درخشش در آزمون های آمادگی جسمانی، جواز حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استانستی که به عنوان تنها نماینده داوری فوتبال بانوان از شهرستان بیرجند و استان خراسان جنوبی در سمینار پیش‌فصل و آزمون های آمادگی جسمانی فدراسیون فوتبال (به میزبانی تهران-کرج) حضور یافته بود، با موفقیت تمامی آزمون‌های فنی و جسمانی را پشت سر گذاشت.

پس از کسب این موفقیت، کمیته داوران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با صدور ابلاغ رسمی، حضور وی را در جمع قضاوت‌کنندگان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور تأیید کرد.