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مدیر جهاد کشاورزی شادگان از برداشت ٢۰ هزار تن خرما از نخیلات این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جمشید اسلامیان مدیر جهاد کشاورزی شادگان گفت: سطح زیر کشت نخیلات این شهرستان ١۴ هزار و ٨۰۰ هکتار است و تاکنون ٢۰ هزار تن خرما از نخیلات شادگان برداشت شده است.
او با بیان اینکه پیش بینی میشود بیش از ۹۵ هزار تن خرما از این نخلستانها برداشت شود افزود: برداشت خرما از ١۴ شهریور آغاز شده است و معمولاً تا یک ماه ادامه دارد، اما بعضاً بیش از یک ماه و حتی یک ماه و نیم نیز طول میکشد.
اسلامیان ادامه داد: در حال حاضر ارقام استعمران، برحی و سایر ارقام در حال برداشت هستند.
مدیر جهاد کشاورزی شادگان با اشاره به صادرات خرما گفت: محصولات باید انبار، فرآوری، تمیز و بستهبندی و سپس صادر شود و صادرات خرما معمولاً از بهمنماه به بعد، آغاز میشود.