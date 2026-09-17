به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جمشید اسلامیان مدیر جهاد کشاورزی شادگان گفت: سطح زیر کشت نخیلات این شهرستان ١۴ هزار و ٨۰۰ هکتار است و تاکنون ٢۰ هزار تن خرما از نخیلات شادگان برداشت شده است.

او با بیان اینکه پیش بینی می‌شود بیش از ۹۵ هزار تن خرما از این نخلستان‌ها برداشت شود افزود: برداشت خرما از ١۴ شهریور آغاز شده است و معمولاً تا یک ماه ادامه دارد، اما بعضاً بیش از یک ماه و حتی یک ماه و نیم نیز طول می‌کشد.

اسلامیان ادامه داد: در حال حاضر ارقام استعمران، برحی و سایر ارقام در حال برداشت هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان با اشاره به صادرات خرما گفت: محصولات باید انبار، فرآوری، تمیز و بسته‌بندی و سپس صادر شود و صادرات خرما معمولاً از بهمن‌ماه به بعد، آغاز می‌شود.