



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی گفت : ستاد کل نیرو‌های مسلح اعلام کرده بیرانوند باید به باشگاه فجرسپاسی بیاید. هرچند با توجه به بسته شدن پنجره نقل و انتقالات تا نیم فصل نمی‌توانیم از این دروازه‌بان استفاده کنیم.

حاتم احمدی افزود : نمی‌دانم اعزام به خدمت بیرانوند را چه زمانی در نظر می‌گیرند، اما موضوع مسلم این است که بیرانوند باید خدمت خود را در باشگاه فجرسپاسی پشت سر بگذارد.

فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت خدمت سربازی علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تراکتور تبریز، گفت: بیرانوند سرباز است و باید خدمت سربازی خود را در یکی از ۲ تیم ملوان بندرانزلی یا فجر شهید سپاسی که تیم‌های نظامی هستند، بگذراند.

سردار احمدرضا رادان با تاکید بر اینکه در انجام خدمت سربازی برای هیچ کس استثنا وجود ندارد، افزود: تنها استثنایی که برای این بازیکنان در نظر گرفته شده این است که بتوانند در حرفه خود مشغول خدمت سربازی شوند.

رادان همچنین از احتمال آغاز خدمت بیرانوند از اول مهرماه خبر داده و گفت: سربازان دیگر با توجه به سطح سواد خود به مناطق محروم اعزام می‌شوند، اما به بیرانوند گفته شده که می‌تواند در یکی از ۲ تیم نظامی ملوان یا فجر به خدمت خود ادامه دهد.

فرمانده انتظامی کشور، این را هم اعلام کرده که «سرباز قهرمان» تابع ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح است و این موضوع شامل علیرضا بیرانوند نخواهد شد.