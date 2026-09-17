پخش زنده
امروز: -
بزرگترین واحد ذوب بخش خصوصی با سرمایه گذاری بیش از چهار هزار میلیارد تومانی صبح امروز با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور در زنجان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شرکت ذوبآهن فرآیند کاران نورین صبح امروز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور در زنجان افتتاح شد.
شرکت ذوبآهن فرآیند کاران نورین با حضور «محمدجعفر قائمپناه» که به منظور پیگیری و بررسی روند اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور از روز گذشته وارد زنجان شده است، افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
این شرکت با سرمایهای بر چهار هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و سالانه ۲۰ هزار تن انواع بیلت فولاد ساده کربنی و کمآلیاژ تولید میکند.
«مسعود پزشکیان» رئیسجمهور اسلامی ایران ۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ به استان زنجان سفر کرد و سفر ۲ روزه «محمدجعفر قائمپناه» به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر رئیسجمهور به استان زنجان انجام شده است تا روند پیشرفت طرحها و پروژههای مصوب را مورد ارزیابی قرار دهد.
افتتاح مدرسه ابتدایی ۱۵ کلاسه فرهنگ منتظری، بازدید از ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان، بازدید از پروژه ۲ خطه کردن راهآهن زنجان-قزوین (پل قره بلاغ) و گفتوگوی تلویزیونی با مردم استان از برنامههای روز نخست سفر سرپرست نهاد ریاست جمهوری و معاون اجرایی رئیسجمهور به زنجان بود.
قائمپناه در روز دوم سفر نیز افتتاح ذوبآهن فرآیند کاران نورین، بازدید از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی حضرت رسول (س) خدابنده، بازدید از اجرای طرح نظام ارجاع خدمات پزشکی در درمانگاه شماره ۲ قیدار، بازدید از محور سلطانیه-قیدار-کبودرآهنگ، بازدید از شرکت ایرانترانسففو و همچنین نشست با مدیران ارشد این استان را در دستور کار دارد.