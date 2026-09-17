فاطمه صفیان بلداجی، هنرمند چهارمحال و بختیاری، موفق شد در دهمین دوره «جایزه ملی فیروزه»، عنوان شایسته تقدیر در بخش عروسک را از هیئت داوران کسب کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در آیین اختتامیه دهمین دوره جایزه ملی فیروزه که در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی تهران برگزار شد، از آثار خلاقانه هنرمندان این استان تجلیل شد.

در این مراسم فاطمه صفیان بلداجی با ارائه اثر ارزشمند خود با موضوع «عروسک بانوی ایل قشقایی»، موفق به دریافت تقدیر در بخش عروسک شد.

جایزه فیروزه با هدف شناسایی و حمایت از تولیدکنندگان کالا‌های فرهنگی با هویت ایرانی برگزار می‌شود.

در این دوره، حدود ۴هزار ۵۰۰ اثر در حوزه‌های مختلف از جمله عروسک، اسباب‌بازی، نوشت‌افزار و طراحی شخصیت مورد ارزیابی قرار گرفت که اثر صفیان بلداجی توانست در میان این حجم گسترده از آثار، جایگاه ویژه‌ای در میان داوران کسب کند.

در این رویداد ملی، ناهید جعفری، دیگر هنرمند توانمند چهارمحال و بختیاری نیز به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران حضور داشت.