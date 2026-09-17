به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرج‌الله ایلیات پس از بازدید طرح های نیمه تمام آرادان و شرکت در جلسه بررسی مسائل و مشکلات عمرانی ، با اشاره به ظرفیت‌های مغفول طرح جامع آرادان گفت : این ظرفیت ها باید شناسایی و با کمک بخش خصوصی برای توسعه استفاده شود.

معاون عمرانی استاندار سمنان همچنین بر ضرورت تسریع در روند تأمین اعتبار و اجرای طرح های زیرساختی شهر آرادان تأکید کرد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در تأمین منابع مالی و تعیین تکلیف مسائل مرتبط با اراضی و کاربری‌های شهری را خواستار شد.