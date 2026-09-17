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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از افزایش ۱۰۰ هزار تنی تولیدات کشاورزی استان در یک سال اخیر خبر داد و گفت: مجموع تولیدات محصولات کشاورزی استان به ۵.۷ میلیون تن رسیده است.
به گزارش خبرگاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی با بیان اینکه این رشد ۱۰۰ هزار تنی در تولیدات کشاورزی نشاندهنده تابآوری بالای بخش کشاورزی کرمانشاه در برابر تنشهای محیطی و اقلیمی است گفت: این دستاورد نتیجه همافزایی میان بهرهبرداران، کارشناسان و مدیران این مجموعه کشاورزی است.
استان کرمانشاه با برخورداری از ۹۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و فعالیت حدود ۱۲۵ هزار بهرهبردار، یکی از قطبهای تولید محصولات زراعی در غرب کشور به شمار میرود و گندم یکی از مهمترین محصولات راهبردی این استان است.