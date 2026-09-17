رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان گفت: آذربایجان‌غربی می‌تواند به عنوان یکی از پایگاه‌های مهم ورزش ناشنوایان کشور در میزبانی اردوها و مسابقات ایفای نقش کند و در کنار آن، عدالت و شفافیت در مدیریت ورزش ناشنوایان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسعود فراهانی در مجمع عمومی و سالیانه هیات ورزش‌های ناشنوایان استان اظهار کرد: انتظار ما از هیات‌های استانی، برنامه‌محوری و توجه به همه ورزشکاران هیات است تا با احصای مشکلات و مسائل آنان، پاسخگوی نیازهای ورزشکاران باشند.

وی افزود: در آذربایجان‌غربی استفاده از ظرفیت همه شهرها برای توسعه ورزش قهرمانی از طریق استعدادیابی، توجه به ورزش بانوان به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم این رشته، حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به عنوان سرمایه‌های اصلی، توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت استان برای میزبانی اردوها و مسابقات مورد توجه قرار گرفته است.

فراهانی با تأکید بر ضرورت توجه به نظرات هیات‌های استانی خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم صدای هیات‌های استانی باید شنیده شود و مسائل و دغدغه‌های آنها در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: نگاه ویژه‌ای به آذربایجان‌غربی داریم و انتظار داریم هیات استان همچنان یکی از هیات‌های برتر کشور باقی بماند.

رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای دستیابی به موفقیت‌های بیشتر باید با حفظ عزت و کرامت ورزشکاران ناشنوا و کم‌شنوا دنبال شود و همه ظرفیت‌ها برای رشد و توسعه این ورزش به کار گرفته شود.