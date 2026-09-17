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یک روز در جشنواره فیلم ۱۰۰

پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ در حوزه هنری آغاز به کار کرد. بیشتر ساخته‌های فیلم سازان در این دوره جشنواره به موضوع جنگ تحمیلی سوم اختصاص دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶- ۰۹:۴۹
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برچسب ها: جشنواره فیلم 100 ، فیلم 100ثانیه ای ، جنگ تحمیلی سوم
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