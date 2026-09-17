ایسازاکی سناتور ژاپنی و فعال حوزه صلح و مقابله با جنایات بین الملل با حضور در گلزار شهدای میناب به شهدای دانش آموز ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، روح الله متفکر آزاد عضو هیت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس گروه نوع دوستی پارلمانی ایران و ژاپن گفت: این سناتور ژاپنی پس از گلزار شهدا به دبستان شجره طیبه رفت تا از نزدیک با جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی آشنا شود.

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سناتور ژاپنی در مصاحبه با خبرنگار صداوسیما گفت: این سند قطعی و غیر قابل کتمان است و صدای مظلومیت میناب و ایران را در دنیا و کشورم ژاپن پیگیری خواهم کرد.

ایسازاکی افزود: ما باید به عنوان جامعه جهانی و سازمان‌های مردم نهاد اقدامی کنیم تا جنایت‌های آمریکا به حداقل برسد و جلوی ان گرفته شود.